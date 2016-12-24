В РФ прокомментировали унизительную реакцию Трампа на заявление Путина

Российский блогер Сергей Лунин в Фейсбуке прокомментировал реакцию Дональда Трампа на послание Путина, в котором российский президент призывает своего будущего коллегу улучшить отношения с Россией, сообщает replyua.net.
«Помнится, как все сторонники Трампа пытались мне доказать, что он мощнейшая фигура, а теперь этот человек комментирует высказывание Путина и полностью его поддерживает – ему кажется, что американские демократы потерпели поражение. Путин говорит Трампу, что нужно достойно проигрывать, а тот покорно кивает головой», пишет блогер. Также он приводит интересную цитату из российских СМИ: «Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: «На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством». Так верно!». «Естественно, Трамп полностью соглашается с такими доводами», отмечает блогер.
Далее от Лунина следуют фразы с использованием ненормативной лексики, в частности, он называет будущего президента разными словами. «Это настоящий российский чиновничек местного разлива. Удивляет то, что Трамп забыл лизнуть одно место нашему вождю», добавляет Лунин.