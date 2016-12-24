Асад выразил благодарность Путину за взятие Алеппо

Башар Асад позвонил президенту РФ Путину, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении Алеппо. Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, также главы двух государств обсудили будущее и развитие Сирии после войны, которая длится более пяти лет.
В частности, сирийский президент выразил благодарность Путину за «партнерство» в городе Алеппо. Асад подчеркнул, что при поддержке России «удалось освободить крупный сирийский город от повстанцев». Кроме того, Асад выразил уверенность в том, что освобождение Алеппо поможет открыть дверь к новому политическому процессу в стране. Напомним, что ранее в правительстве Сирии заявили о полном освобождении Алеппо и об установлении безопасности в городе для всех мирных граждан.
Нужно отметить, что за несколько дней второй по величине город в Сирии покинули тысячи мирных жителей и бойцов вооруженной оппозиции. В правительстве назвали это «большой победой на пути к завершению кровопролитной войны в Сирии». Также нужно напомнить, что сегодня в сирийский Алеппо прибыл российский батальон военной полиции.