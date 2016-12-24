Худшие предположения подтвердились, - эксперт

На своей странице в Фейсбуке Карл Волох сообщает о том, что полностью подтвердились самые худшие предположения относительно Трампа, передает replyua.net.
По словам эксперта, ООН рассматривал резолюцию против Израиля, и Нетаньяху просил у Обамы вето, но тот не согласился, и тогда израильский лидер обратился уже к Трампу, а тот заявил, что пока не может распоряжаться, но выход обязательно найдет. «И Трамп позвонил Путину с просьбой о вето, но этот звонок был бесполезным. Из этой истории можно сделать сразу три очень плохих вывода», пишет Волох. По его словам, Трамп оказался слишком глупым – он поверил, что Путин прислушается к его просьбе изменить антиизраильскую позицию. Второй плохой вывод – Трамп оказался аморальным, поскольку обратился с просьбой к чекистскому уроду.
«Третий вывод заключается в том, что Путин легко отказал будущему лидеру США в просьбе, и это свидетельствует о том, что Трамп будет позволять плешивому президенту обращаться с ним, как с равным», подчеркивает эксперт. Также он отметил, что Украина проголосовала против Израиля, и это очень недружелюбно.