Российский политолог пояснила заявление Трампа о ядерном оружии

По убеждению российского политолога Елены Галкиной, прозвучавшее недавно заявление будущего президента США Дональда Трампа о том, что необходимо усилить американский ядерный потенциал, необходимо рассматривать с точки зрения стратегии обороны членов Республиканской партии, передает replyua.net.
Эксперт утверждает, что ничего экстраординарного не произошло. На первом месте новой республиканской администрации будут интересы США. Если оценить положения нового проекта по оборонной доктрине США, то в нем Россию никто не упоминает, но это еще ни о чем не говорит. Прежде всего, документ не упоминает ни одну страну, так как ИГИЛ не является государством. При этом в доктрине речь идет о необходимости укрепить оборонный потенциал и кибербезопасность. И в данном случае речь идет о России. С точки зрения политолога, подобно любому республиканцу, для Дональда Трампа, прежде всего, самое важное значение играет защита американского военно-промышленного комплекса.
Как известно, российский лидер Владимир Путин заявил, что был уверен в победе Трампа на президентских выборах в США.