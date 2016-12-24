Еврокомиссия выделит средства на строительство школ для сирийских беженцев

В Еврокомиссии сообщили о планах предоставления финансовой помощи, которая поможет гарантировать доступ к среднему образованию в Турции детям беженцев из Сирии, передает replyua.net. Согласно информации пресс-службы Еврокомиссии, состоялось подписание контракта на сумму 279 миллионов евро. Все они пойдут на то, чтобы построить и обустроить помещения для детей сирийских беженцев, пребывающих на турецкой территории. Европейские политики уверены, что подобные действия помогут семи десяткам тысяч детей из Сирии получить необходимое образование.
Отметим, что после того, как пять лет назад начался конфликт в Сирии, согласно информации ООН, пять миллионов сирийцев стали беженцами. Еще более шести с половиной миллионов вынуждено уехали из своих домов, но пока не покинули территорию страны. По словам Антониу Гутерреша, нового генерального секретаря ООН, речь в данном случае идет об одном из наибольших контингенте беженцев из одного конфликтного региона за все последнее время.
В свою очередь, Amnesty International и UNICEF уверенны в том, что в Сирии ситуация подобна гуманитарной катастрофе, так как примерно девятьсот тысяч населения, которые оказались осажденными войсками правительства, ощущают острую нехватку продовольствия, воды, еды и лекарств.