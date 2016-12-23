Кремль угрожает Беларуси украинским сценарием

Независимость Беларуси носит только условный характер, а в действительности она является частью российского государства, и такая ситуация имеет место еще с периода Киевской Руси. Как передает replyua.net, такую точку зрения в беседе с журналистами «Радио свобода» озвучил Леонид Решетников, возглавляющий Российский институт стратегических исследований. Эксперт заявил: факт приобретения Республикой Беларусь своей независимости в 1991 году еще ничего не означает.
«Сколько еще можно эту независимость терпеть – сто, двести или двадцать лет – остается неизвестным. Нам нужно жить так, как будто мы два братских народа. В конце концов, у нас и так Союзное государство», - считает он.
Более того, реакция на слова журналиста о том, что белорусы и россияне имеют разных президентов, была достаточно резкой. Он раскритиковал жителей этой страны в том, что они гордятся Мицкевичем, а не Пушкиным и Достоевским. Леонид Решетников, наблюдаемые сейчас тенденции в Минске сильно напоминают те, которые были в Украине во времена Януковича, и Кремлю за ними очень больно наблюдать. Как известно, Решетников является автором заявления о том, что существование Беларуси без России нереально.