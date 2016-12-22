Американский дипломат: Трамп «положит» на Россию и ее интересы

Гарри Табах, военный дипломат и капитан первого ранга ВМС Соединенных Штатов, в интервью Обозревателю заявил о том, что «Дональд Трамп класть хотел на Россию и ее интересы», сообщает replyua.net.
По словам Табаха, возможно, Кремль и делал какие-то ставки на Трампа, но новый президент «кладет на Кремль с его интересами». «Россия отчасти делала на него ставки, но не потому, что Трампа считают пророссийским. На самом деле, в России, как и в других странах, Трампа считают придурком и клоуном, но Путин наверняка подумал о том, что президентом США должен стать именно Трамп, поскольку он развалит Америку, а Кремлю только это и нужно», заявил дипломат.
По его мнению, в России Трампа воспринимают точно также, как в свое время воспринимали Владимира Жириновского, однако, в отличие от Трампа, лидер ЛДПР бизнесом не занимается и империи не строит. «Я уверен, что Трамп великий стратег, и он на самом деле сделает США очень сильными», подытожил военный дипломат.