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Политолог: реальность такова, что не предоставление безвиза – не единственный сюрприз для Украины

Политолог: реальность такова, что не предоставление безвиза – не единственный сюрприз для Украины
Не предоставление безвиза Украине до лета следующего года может стать не единственным неприятным сюрпризом, заготовленным Евросоюзом. Как передает replyua.net, такое мнение высказал Слову и Делу политолог Александр Радчук.

По его словам, в Европарламенте озвучили причины, по которым Украина не получит безвиз еще несколько месяцев – речь идет о выборах во Франции и о налаживании механизма приостановления. «Но это еще не единственный сюрприз в отношениях Евросоюза и Украины. Более интересными отношения будут во второй половине следующего года, когда во многих европейских странах пройдут выборы. Как показали выборы в Австрии, в Европе складывается новая тенденция – популярность набирают праворадикальные партии и политики, настаивающие только на защите границ и национальных интересов», отмечает Радчук.

По его мнению, в одной только Франции лидируют Фийон и Ле Пен, считающиеся лучшими друзьями Путина, и при таком раскладе Украине нужно готовиться к сюрпризам. Политолог считает, что неблагоприятная ситуация для Украины может сложиться после выборов в Германии.
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