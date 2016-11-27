Рыбачук: тема безвиза обмусолена, но нужно отметить еще кое-что

Оказалась, что главную роль в процедуре безвиза для Украины играют не бюрократические процессы, а целые страны, которые по очереди выступают против отмены визового режима – Германия, Италия, Франция.
Как передает replyua.net, об этом бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук пишет в блоге на Новом времени. «Тема безвиза обсосана так, что некоторые СМИ даже собирают все прогнозы Порошенко относительно даты отмены виз. Сами политики создают эти информационные поводы, после чего становятся заложниками обещаний. То, что саммит состоялся, это очень хорошо, и свидетельствует о новом уровне отношений, но в этом саммите было много негативных моментов», подчеркивает эксперт.
По словам Рыбачука, ему не понравился месседж, в котором говорится о том, что это был первый саммит, на котором Украина не стала ничего просить, а только ждала решения. «Это дешевое и популистское заявление. Так партнер Украины не должен себя вести, и теперь у Украины появилась новая задача. Ей нужно оказывать влияние на ЕС и стать более европейской, нежели сами европейцы», считает Рыбачук.