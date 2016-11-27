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Радзиховский: политика Трампа в отношении РФ будет строиться на торге

Радзиховский: политика Трампа в отношении РФ будет строиться на торге
Дональд Трамп – не политик, и в Белый дом он войдет как бизнесмен, поэтому все его уступки России будут связаны с каким-либо торгом. Как сообщает replyua.net, об этом российский журналист Леонид Радзиховский пишет в блоге на Новом времени. По его словам, Трамп неоднократно заявлял о том, что рассмотрит вопрос Крыма и антироссийских санкций, но он никогда не сможет единолично изменить четкую позицию США.

«Позиция Конгресса США в отношении аннексии Крыма очевидна, и миллиардер никак не сможет на нее повлиять, однако в том, что касается антироссийских санкций, могут произойти серьезные изменения. Трамп может снять санкции в обмен на что-то, предложенное Россией», считает Радзиховский. По его мнению, это произойдет в том случае, если Путину будет что предложить американскому президенту.

«Путину нужно, чтобы мир признал Крым российским, но он понимает, что это невозможно. Теперь президенту РФ важно лишь снятие санкций, и он готов заплатить за это высокую цену. Скорее всего, в обмен на снятие ограничений Запад потребует что-то, связанное с сирийским или украинским направлением», уверен журналист.
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