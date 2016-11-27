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Эрдоган посоветовал Европарламенту «знать свое место»

Эрдоган посоветовал Европарламенту «знать свое место»
Резолюция Европарламента по Турции не выносит никакой критики, и Европарламент не может управлять Турцией. Как передает replyua.net со ссылкой на Анадолу, об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

По его словам, Турцией управляет не Европарламент, а турецкое правительство, и ЕС нужно быть осторожным в своих действиях. «Европарламент, знай свое место! Если нам будет нужно, мы продлим в стране режим чрезвычайного положения, и такие вопросы касаются не Европарламента, а турецкого правительства и парламента», отметил глава Турции. По его словам, в Турции всегда принимали и будут принимать решения, руководствуясь мнением и желаниями народа, а не основываясь на каких-то советах, которые идут из-за границы.

«Если жители Турции хотят, чтобы в стране вернули смертную казнь, парламент утвердит это, и я поддержу народ. ЕС требует от Турции не вести борьбу с террористическими группировками, но наша страна ежедневно сталкивается с терактами. Такие призывы равносильны призывам к сдаче на милость боевикам. Европарламент, вы оказываете поддержку террористам», отметил Эрдоган.
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