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Шушкевич о том, кто развалил Советский Союз

Шушкевич о том, кто развалил Советский Союз
Станислав Шушкевич, бывший председатель парламента Беларуси, заявил о том, что ни он, ни Леонид Кравчук, ни Борис Ельцин не причастны к распаду Советского Союза.

Как передает replyua.net, в интервью ТАСС политик рассказал, что сейчас ему смешно слушать все слухи о том, будто он привел страну к развалу. «В СССР были огромные достижения, но страну развалили задолго до нас. Это сделала КПСС из-за неумелого управления, а потом ГКЧП только подлил масла в огонь. Мы, в свою очередь, сделали все возможное, чтобы не началась гражданская война», отметил Шушкевич. По его словам, любая империя когда-то распадается, и СССР не был исключением, однако Советский Союз распался мирно, в отличие от других империй, где проливалась кровь.

«Я и другие советские политики сделали так, чтобы остановить кровавые события, которые могли произойти в республиках. За независимость никто не сражался с оружием в руках. Удалось предотвратить гражданскую войну на огромной территории, и мы уменьшили революционные настроения в стране. Люди не хотели достигать каких-то целей с помощью силы», отметил Шушкевич.
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