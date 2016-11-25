Штайнмайер заговорил о новом диалоге с Россией

Министр иностранных дел Германии считает, что необходимо укреплять диалог с руководством России. Как информирует replyua.net, такое заявление от Франка-Вальтера Штайнмайера прозвучало в интервью изданию Die Welt.
По словам главы внешнеполитического ведомства, отношения с Россией сейчас складываются не самым лучшим образом, однако диалог нельзя ограничивать, - его нужно, наоборот, только укреплять. «Сейчас безопасность Европы находится под угрозой. Остро встает на повестке дня вопрос войны и мира. И это, прежде всего, связано с тем, что происходит в результате аннексии Крыма, и с тем, что в настоящий момент идет военный конфликт на востоке Украины. Поэтому вопросы безопасности стоят на первом месте», считает глава МИД Германии.
По его мнению, возникла угроза гонки вооружений, и это произошло только по причине того, что за последние несколько лет доверие между государствами было существенно подорвано. Напомним, что ранее Штайнмайер выступал за отмену антироссийских санкций, отметив, что эти ограничения не могут помочь никому.
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