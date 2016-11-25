валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Турция обрушилась с критикой на ЕС

Турция обрушилась с критикой на ЕС
Мевлют Чавушоглу, турецкий министр иностранных дел, заявил о том, что резолюция Европарламента о заморозке переговоров о членстве Турции в Евросоюзе не имеет абсолютно никакой юридической силы для Анкары. Как передает replyua.net со ссылкой на Анадолу, Чавушоглу отметил, что Турецкая республика всегда была готова принять конструктивные решения Евросоюза, в том числе и справедливую критику, однако сейчас речь идет уже о предвзятости.

«Анкара выступает против таких резолюций. Для турецкой стороны такие решения не имеют юридической силы, и ЕС должен об этом знать», отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в Евросоюзе, в первую очередь, должны задуматься о собственной политике и о позиции. «Подобные попытки, которые по мнению руководства Евросоюза, могут оказать давление на Турцию, являются бессмысленными», заявил Чавушоглу.

Напомним, что ранее депутаты Европарламента поддержали решение о приостановке переговоров с Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз. Решение в ЕС объяснили якобы кадровыми чистками в Турции, которые начались после попытки военного переворота.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11513

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Бутусов: это и есть огромный успех Украины

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

Турция обрушилась с критикой на ЕС

Луценко про допит Януковича

В Италии еще одна природная катастрофа

МЗС РФ звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод

Адвокат: очной ставки между Януковичем и Порошенко никогда не будет

Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого - секретар РНБО

Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

«Власти» Симферополя рассказали о баснословной сумме на ремонт дорог

Ган розповів про проблему, яка чекає ЄС в разі ненадання безвізового режиму Україні

Эксперт: зачем Эрдоган сближается с Путиным

Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"

Захарова прокомментировала отказ ЕС в безвизе для Украины

 Новости за день