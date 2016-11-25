Турция обрушилась с критикой на ЕС

Мевлют Чавушоглу, турецкий министр иностранных дел, заявил о том, что резолюция Европарламента о заморозке переговоров о членстве Турции в Евросоюзе не имеет абсолютно никакой юридической силы для Анкары. Как передает replyua.net со ссылкой на Анадолу, Чавушоглу отметил, что Турецкая республика всегда была готова принять конструктивные решения Евросоюза, в том числе и справедливую критику, однако сейчас речь идет уже о предвзятости.
«Анкара выступает против таких резолюций. Для турецкой стороны такие решения не имеют юридической силы, и ЕС должен об этом знать», отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в Евросоюзе, в первую очередь, должны задуматься о собственной политике и о позиции. «Подобные попытки, которые по мнению руководства Евросоюза, могут оказать давление на Турцию, являются бессмысленными», заявил Чавушоглу.
Напомним, что ранее депутаты Европарламента поддержали решение о приостановке переговоров с Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз. Решение в ЕС объяснили якобы кадровыми чистками в Турции, которые начались после попытки военного переворота.
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