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Додон готов тесно сотрудничать с Россией

Додон готов тесно сотрудничать с Россией
Игорь Додон, новоизбранный президент Молдовы, заявил о том, что будет наращивать сотрудничество с соседней Россией, а также усиливать диалог с Путиным по Приднестровью.

Как передает replyua.net, об этом Додон рассказал в интервью Интерфаксу. По словам молдавского президента, он намеревается продолжить сотрудничество с РФ, но при этом не откажется от взаимодействия с Евросоюзом. «Последние шесть лет мы наблюдали явно антироссийскую политику молдавских властей, которые, кстати, встали во главе Молдовы после переворота, устроенного Западом. Проевропейские партии сотрудничали только с Европой, но теперь таких перекосов не будет. Молдова нуждается в хороших отношениях не только с западными, но и с восточными государствами», подчеркнул Додон. По его мнению, сейчас Молдове нужна самостоятельная политика.

«Мы не будем ложиться ни под Восток, ни под Запад. Государственность – прежде всего. Молдова – маленькая страна, но ее обижать не нужно, и мы намерены выстроить хорошие отношения со всеми странами», отметил президент. Что касается России, то Додон намерен углубить экономические и политические связи с этой страной.
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