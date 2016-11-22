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Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама

Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама
Барак Обама в 2014 году допустил серьезную ошибку – он поверил Путину и применил лишь политику сдерживания агрессии в Украине, и, судя по всему, Обама был самым последним «хорошим» президентов для российского главы. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет Тарас Березовец.

По словам политконсультанта, многие оценивают президентство Барака Обамы по-разному, а некоторые обвиняют его в слишком мягкой политике по отношению к РФ, однако Обама стал для американцев настоящим лидером. «Обама поддержал Украину, но с приходом Трампа все может измениться – поддержка Украины ослабнет, но США могут предоставит летальное оружие. Кроме того, может быть проделана серьезная работа по привлечению Украины в НАТО. Практика показала, что предвыборная риторика Трампа отличалась о того, что мы наблюдаем сейчас», пишет Березовец.

По его мнению, США будут увеличивать военный бюджет, и бытует мнение, что Обама, а не Трамп является лучшим президентов для Путина. «На Трампа повлияют мощные политики, вроде Джулиани, Прибуса и Гингрича, и Путину придется со слезами на глазах вспоминать доброго Обаму», уверен эксперт.
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