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Чи є перспективи у російсько-японської «дружби»?

Чи є перспективи у російсько-японської «дружби»?
Колишній російський дипломат Георгій Кунадзе розповів у інтерв’ю кореспонденту «Радіо Свобода» про можливі перспективи російсько-японської співпраці, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами експерта, у Кремлі активно рекламують майбутній візит російського президента Володимира Путіна до Токіо, який має відбутись у грудні поточного року – вперше за останні одинадцять років. Тим не менш, політичним оглядачам варто нагадати, що якщо приїзд Путіна тільки заплановано, то переговори з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом вже відбулись – і це розставляє всі точки над «і» в японських зовнішньополітичних пріоритетах.

Всі питання японсько-російської співпраці завжди будуть впиратись в одне питання – Курильські острови. Наразі у цієї проблеми з російського боку є два аспекти. По-перше, Путін не може собі дозволити сваритись з різноманітними націоналістичними рухами, які йому не «пробачать» втрату територій. З іншого боку, Кремль перебуває в такому економічному становищі, що не зможе належно скористатись всіма тими економічними вигодами, якими їх «заманює» Токіо. У свою чергу, для японського прем’єра ця ситуація теж доволі дражлива – у його державі не приймуть компромісу з приводу Курил.
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