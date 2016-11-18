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Обама проведет переговоры о последствиях выборов в США

Обама проведет переговоры о последствиях выборов в США
Барак Обама собирается провести консультации с лидерами стран Евросоюза и обсудить возможные последствия президентских выборов в Соединенных Штатах, сообщает replyua.net со ссылкой на DW.

В частности, у американского главы запланированы встречи с Маттео Ренци, премьер-министром Италии, Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании, Ангелой Меркель, канцлером Германии, Франсуа Олландом, президентом Франции, Мариано Рахоем, премьер-министром Испании. Как стало известно, главными темами переговоров станут ситуации в Украине и в Сирии, а также возможные последствия президентских выборов в США. Барак Обама рассчитывает на обсуждение вопросов, которые беспокоят после выборов европейских политиков больше всего – Парижское соглашение по климату, атомное соглашение с Ираном, дальнейшие отношения США и России.

Европейские лидеры уже неоднократно выражали беспокойство, связанное с этими вопросами, и отмечали, что ситуация может измениться после прихода к власти Дональда Трампа. Обама подчеркнул, что обсудит эти проблемы, а также дальнейшую политику в отношении антироссийских санкций.
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