Лукашенко посоветовал россиянам успокоиться в связи с победой Трампа

Александр Лукашенко требует прекратить ажиотаж в СМИ, связанный с победой Трампа на выборах и с тем, что для России победа Трампа является большим счастьем, передает replyua.net со ссылкой на news.tut.by. Во время пресс-конференции президент Беларуси заявил о том, что россиянам пора прекращать радоваться победе миллиардера.
«Этот проамериканский гражданин очень жесткий. Он шел к цели, обещая сделать Америку великой, однако сегодня Америка такая великая, что дальше уже некуда, и нужно предвидеть – в случае продвижения «величественности» наше место будет, сами знаете, где», отметил Лукашенко. «У Трампа нет ни одного обязательства перед Россией. Трампа выбирали работяги – американский рабочий класс, и нужно делать соответствующие выводы. Если Трамп и повернется к России, он сделает это только ради интересов США», считает белорусский глава.
По его мнению, Трамп будет вести жесткую проамериканскую политику, и для американцев «он очень даже нормальный». «У него будет такая политика! Вы даже не можете себе представить», уверен президент Беларуси.
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