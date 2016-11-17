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Меркель и Обама представили совместную «пессимистичную» статью о глобализации

Меркель и Обама представили совместную «пессимистичную» статью о глобализации
Ангела Меркель, немецкий канцлер, и Барак Обама, американский президент, представили свою новую совместную статью, где отмечается важность сохранения прежних отношений между Германией и Соединенными Штатами.

Как информирует replyua.net со ссылкой на крупные немецкие издания, в своей статье Меркель и Обама подчеркнули, что уже невозможно вернуть мир к глобализации. По словам лидеров двух государств, граждане США и Германии должны воспользоваться данной им возможностью формирования глобализации, которая могла бы соответствовать общим идеям и ценностям. В частности, в статье говорится о том, что страны должны сохранить взаимодействие на прежнем уровне, когда Барака Обаму на посту сменит Дональд Трамп.

«США и Германия играют важную роль в формировании Парижского соглашения о климате, призывающего все страны мира бороться с глобальным потеплением», подчеркнули Барак и Ангела в своей статье. Кроме того, они напомнили всем, что объединенная работа двух стран всегда сильнее, чем работа в одиночку, и, когда экономика развивается так быстро, как сейчас, сотрудничество двух государств становится важным, как никогда.
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