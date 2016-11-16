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У Бразилії мітингувальники захопили парламент

У Бразилії мітингувальники захопили парламент
Політична криза у Бразилії набуває все більшої гостроти. Країною прокотилась хвиля протестів, які переростають у заворушення, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації ресурсу «Лента.ру».

Так, сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, група мітингувальників прорвалась до приміщення нижньої палати бразильського парламенту. Активісти чисельністю близько шістдесяти осіб розмістились на місцях спікера та віце-спікерів. Охорона будівлі намагалась випроводити мітингувальників з залу засідань, проте їх зусилля успіхом поки що не увінчались. Наразі невідомо, чого саме хочуть досягти активісти, адже вони не озвучили своїх вимог. Проте, кілька з них викрикували антиурядові лозунги та критикували приватизаційні процеси, розпочаті діючим президентом Мішелем Темером.

Нагадаємо, наприкінці літа бразильський парламент проголосував за імпічмент тодішнього президента Ділми Русеф. Це рішення стало закономірним продовженням тривалої політичної кризи, яка розпочалась зі звинувачень Русеф в корупції. Колишній віце-президент Темер, відповідно до законодавства, займатиме пост президента до 2019 року, коли б мав закінчитись строк повноважень Русеф.
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