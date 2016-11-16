Каспаров: победа Трампа – это успех Путина

Вмешательство России в президентскую гонку США оказало большое влияние на исход выборов, но еще неизвестно, как эта победа отразится на дальнейших отношениях между двумя странами. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью Обозревателю высказал Гарри Каспаров.
По словам шахматиста и российского оппозиционера, сейчас возникает только одно ощущение – победа Трампа стала новым успехом Путина, а также успехом спецоперации российских спецслужб. «Однако, зная характер Дональда Трампа, нужно предположить, что радость Кремля была преждевременной. Трамп – импульсивный и малоуправляемый человек, и, оказавший в кресле президента, он может повести себя далеко не так, как рассчитывают в Москве», считает Каспаров.
Также оппозиционер отметил, что пока Путин и Трамп не встретятся, невозможно говорить, как дальше будут складываться отношения между РФ и США. По мнению Каспарова, если после вступления в должность Трамп не встретится с Путиным (а это должно по замыслу Кремля произойти очень быстро), можно будет заявлять о том, что план российского президента оказался большой ошибкой.
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