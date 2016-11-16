Березовец: Трампу не удастся отодвинуть внешнюю политику на задний план

От внешнеполитических обязанностей Дональд Трамп уйти не сможет, хотя ему больше хочется заниматься внутренней политикой. Как передает replyua.net, Тарас Березовец на своей странице в Фейсбуке прокомментировал телефонный разговор между Порошенко и Трампом.
По словам политолога, до разговора с президентом Украины Трамп мало с кем общался – среди этих политиков только Меркель, Путин, Мэй и Цзиньпин, поэтому можно назвать большим успехом переговоры с Петром Порошенко. «Скорее всего, внешнеполитический курс США будет определять не Трамп, а Джулиани или Гингрич. Ранее Джулиани прокомментировал конфликт на Донбассе, а также высказался по Путину, причем сделал это в резкой форме. Республиканцы не дадут Трампу уйти от мировых проблем», считает Березовец.
Также эксперт отметил, что параллельно этому событию Яценюк встречался в Германии с Меркель, и у немецкого канцлера ключевая роль в позиции по Украине в ЕС. «До этого Яценюк общался с Байденом, и для нас это большой успех. Это очень важно на фоне дискуссий об отмене антироссийских санкций», подчеркивает Березовец.
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