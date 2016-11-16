Дутерте заговорил о Трампе и Путине

Родриго Дутерте считает, что ему удастся установить отношения с Россией и Соединенными Штатами, а с Дональдом Трампом, избранным президентом США, также удастся наладить конструктивный диалог.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, президент Филиппин прокомментировал победу Дональда Трампа и отметил, что произойдет налаживание отношений, однако, когда журналист поинтересовался, сможет ли Дутерте наладить отношения с США, тот заявил, что между Филиппинами и Штатами нет никакого конфликта, и он «может подружиться с кем угодно». Также глава государства снова подчеркнул, что хочет провести переговоры с Путиным. Он уверен, что ему удастся установить дружелюбные отношения с Москвой. Напомним, что ранее Дутерте при виде снимка с Путиным воскликнул: «Он мой кумир!».
Что касается отношения к Бараку Обаме, президенту США, с которыми, по словам президента Филиппин, «у него нет конфликта», то в его адрес несколько раз звучали оскорбления. В частности, Дутерте посылал Обаму к черту, называл его «сукиным сыном» и говорил, что США отказываются поставлять его стране оружие.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter