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Дутерте заговорил о Трампе и Путине

Дутерте заговорил о Трампе и Путине
Родриго Дутерте считает, что ему удастся установить отношения с Россией и Соединенными Штатами, а с Дональдом Трампом, избранным президентом США, также удастся наладить конструктивный диалог.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, президент Филиппин прокомментировал победу Дональда Трампа и отметил, что произойдет налаживание отношений, однако, когда журналист поинтересовался, сможет ли Дутерте наладить отношения с США, тот заявил, что между Филиппинами и Штатами нет никакого конфликта, и он «может подружиться с кем угодно». Также глава государства снова подчеркнул, что хочет провести переговоры с Путиным. Он уверен, что ему удастся установить дружелюбные отношения с Москвой. Напомним, что ранее Дутерте при виде снимка с Путиным воскликнул: «Он мой кумир!».

Что касается отношения к Бараку Обаме, президенту США, с которыми, по словам президента Филиппин, «у него нет конфликта», то в его адрес несколько раз звучали оскорбления. В частности, Дутерте посылал Обаму к черту, называл его «сукиным сыном» и говорил, что США отказываются поставлять его стране оружие.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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