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СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Беларусь обвинили в антиукраинской позиции и пригрозили последствиями

Беларусь обвинили в антиукраинской позиции и пригрозили последствиями
Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН, заявил о том, что позиция белорусской стороны касательно Крыма была явно антиукраинской, и такие действия Минска заставляют пересмотреть отношения с Беларусью на государственном уровне, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Ельченко подчеркнул, что у него состоялся серьезный разговор с коллегой из Беларуси, и он изложил позицию по этому вопросу. «Постпред Беларуси вообще не стал слушать мои аргументы, и он не объяснил, по какой причине Беларусь заняла такую позицию. К сожалению, нужно признать, что она антиукраинская, и уже можно откровенно об этом говорить», отметил постпред.

Также Ельченко заявил, что уже не боится делать такие определения, и несерьезно в таких вопросах прикрываться словами о единстве народа, дружбе и солидарности. «Учитывая конфликт и всю сложность ситуации в Украине, наша страна не сможет мириться с тем, что самые ближайшие соседи открыто вступают в конфликт и выступают в ООН против Украины», считает Ельченко.
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Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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