Цимбалюк: Россия продлевает конфетно-букетный период

В Кремле заявили, что Трамп и Путин во время телефонного разговора не захотели обсуждать Украину, так как республиканец еще не вступил в должность. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Цимбалюк.
По словам блогера, интересно и то, что такое обстоятельство совершенно не помешало Путину говорить о Сирии. «После общения Трампа и Путина к сирийским границам помчался крейсер Адмирал Кузнецов, который, кстати, выпустили с конвейера предприятия в Николаеве. Создается впечатление, что российская сторона хочет максимально продлить период конфетно-букетных отношений с Соединенными Штатами», пишет Цимбалюк.
По его мнению, Путин проинформировал о действиях в Сирии и согласовал их с Трампом, но про Украину не было сказано ни одного слова. «Наверно, нет консенсуса. Не факт, что при новой Администрации США для Украины все будет складываться плохо. Однако, с другой стороны, огорчает то, что судьба страны зависит от избирателей из другого государства. В любом случае, нужно верить, что все будет хорошо», считает Цимбалюк.
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