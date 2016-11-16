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Цимбалюк: Россия продлевает конфетно-букетный период

Цимбалюк: Россия продлевает конфетно-букетный период
В Кремле заявили, что Трамп и Путин во время телефонного разговора не захотели обсуждать Украину, так как республиканец еще не вступил в должность. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Цимбалюк.

По словам блогера, интересно и то, что такое обстоятельство совершенно не помешало Путину говорить о Сирии. «После общения Трампа и Путина к сирийским границам помчался крейсер Адмирал Кузнецов, который, кстати, выпустили с конвейера предприятия в Николаеве. Создается впечатление, что российская сторона хочет максимально продлить период конфетно-букетных отношений с Соединенными Штатами», пишет Цимбалюк.

По его мнению, Путин проинформировал о действиях в Сирии и согласовал их с Трампом, но про Украину не было сказано ни одного слова. «Наверно, нет консенсуса. Не факт, что при новой Администрации США для Украины все будет складываться плохо. Однако, с другой стороны, огорчает то, что судьба страны зависит от избирателей из другого государства. В любом случае, нужно верить, что все будет хорошо», считает Цимбалюк.
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Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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