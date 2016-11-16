Эксперт: Трамп может простить Путину убийства в Сирии

При новой Администрации в США вопрос о военных преступления России в Сирии может быть отложен надолго, а жертвы среди мирного населения могут стать так называемыми сопутствующими жертвами.
Как сообщает replyua.net, такое мнение высказал военный эксперт Павел Рудяков в комментарии Обозревателю. По его словам, появляется самая различная информация, и рано утверждать, что РФ совершила военные преступления в Сирии. «Если бы в США сохранилась прежняя администрация демократов, информационная кампания пришла бы к обвинениям, и трибунал в Гааге был бы расширен. С юридической точки зрения такие документы собрать очень сложно, однако здесь бы сработала мощная информационная кампания, и это стало бы сильным козырем», считает Рудяков.
Эксперт отметил, что трудно говорить о поведении администрации Трампа, но, вероятнее всего, Россия и США договорятся, и предпосылки к этому имеются. «Сейчас ситуация неопределенная, нужно дожидаться, когда американцы начнут действовать в полном объеме. И лишь тогда можно будет делать окончательные выводы», уверен Рудяков.
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