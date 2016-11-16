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Орешкин: Трампу придется договариваться

Орешкин: Трампу придется договариваться
Одно дело – риторика Трампа, а другое – что он будет делать на посту президента, и можно точно говорить о том, что Трамп-президент будет сильно отличаться от Трампа-кандидата.

Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Дмитрий Орешкин. По словам российского политолога, Трампу придется договариваться со всеми республиканцами, и та риторика, которую мы сейчас от него слышим, является промежуточной. «Спецслужбы уже совсем скоро покажут новому президенту реальную картину происходящего в мире, и есть множество вещей, о которых Трамп не будет знать вплоть до вступления в должность», отмечает Орешкин. По его мнению, Трамп будет продолжать искать точки взаимодействия с Россией, и, как минимум, президент США будет очень вежлив с Путиным.

«Несомненно, Трамп, в отличие от Обамы, захочет выйти из тупика, связанного с отношениями РФ и США, и это создаст новые трудности для Украины. Масштаб сложностей трудно предугадать, но не исключено, что Трамп принесет Украину в жертву отношениям с Россией. Впрочем, Европа уже заявила о четкой позиции, и Трампу придется взвешивать все риски», уверен Орешкин.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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