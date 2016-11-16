В МИД Украины пояснили значение принятой резолюции ООН

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает, что после принятия Генеральной ассамблеей Организации объединенных наций резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, во всех документах ООН, будет присутствовать определение «временная оккупация украинской АРК и города Севастополь» до того времени, пока Россия не вернет Украине полуостров. Как сообщает replyua.net, соответствующее мнение министр иностранных дел Украины изложил на своей странице в микроблоге в Twitter.
Согласно мнению Климкина, «постоянный правозащитный мониторинг ООН станет первым шагом к деоккупации украинского Крыма».
Не так давно Павел Климкин положительно оценил принятие "имеющей большое значение резолюции Генеральной ассамблеи ООН по правам человека в Крыму". По его мнению, проголосовав за поддержку документа, мировое сообщество заявило стране-оккупанту, что серая зона беззакония и своеволия на территории украинского Крыма незаконна.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что убедительные результаты голосования резолюции Генассамблеи ООН по правам человека в Крыма свидетельствуют, что победа оказалась на стороне справедливости.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter