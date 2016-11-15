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FT предсказывает признание Крыма российским и снятие санкций после вступления Трампа в должность

FT предсказывает признание Крыма российским и снятие санкций после вступления Трампа в должность
Авторитетное издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится о том, как изменится внешняя политика США после прихода в Белый дом Дональда Трампа, информирует replyua.net.

Журналисты отмечают, что Трамп в должности президента кардинально изменит отношения с Россией. Высказывания республиканца часто бывают запутанными, однако заявления в адрес РФ были последовательными, и после выборов они не изменились. В статье говорится о том, что Трамп наладит отношения США и России, США юридически не признают вхождение Крыма в Россию, но примут присоединение, как данность. После официального заявления о признании Крыма может последовать частичное или полное снятие санкций.

Также США не поддержат вступление Украины в НАТО, отмечается в материале, наращивание войск в прибалтийских странах будет приостановлено. В обмен на подачки Трампа РФ выведет войска с Донбасса, ослабит давление на Прибалтику, сосредоточив военные усилия на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия будет вместе с США воевать против ИГИЛ.
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