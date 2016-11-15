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WSJ назвал главных кандидатов на должность госсекретаря США

WSJ назвал главных кандидатов на должность госсекретаря США
Будущий глава Белого дома Дональд Трамп уже определился с кандидатами на должность государствами на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на авторитетное издание
The Wall Street Journal.

В частности, главными претендентами на такую высокую должность могут стать экс-мер Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший посол США в ООН Джон Болтон, сообщает ТСН.

Следует отметить, что Джулиани принадлежит к группе давних друзей и союзников Дональда Трампа. Что касается Болтона, то он в значительной мере известен как консерватор, призвавший в прошлом году начать наносить бомбовые удары по Ирану.

В любом случае, о своем окончательном решении 45-й президент должен заявить в ближайшие недели. Эксперты, при этом, допускают возможность появления новых кандидатов.

Ранее издание The New York Times, опубликовало свой перечень кандидатов на должность государственного секретаря. Кроме Джона Болтона, в нем присутствовали экс-глава американской армии в Афганистане Стэнли МакКристл, сенатор от штата Теннесси Коркер, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич и бывший посол в Афганистане Залмай Халилзад.
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