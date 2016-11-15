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Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений
Накануне, 14 ноября, состоялся телефонный разговор с участием новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщает replyua.net, темой разговора стало будущее отношений между обеими государствами.

Обе стороны пришли к единому мнению, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период. В связи с чем, Трамп и Путин договорились, что в ближайшей перспективе необходимо приложить всех усилий для их нормализации. Кроме того, собеседники акцентировали внимание на важности сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Во время разговора Путин и Трамп не только дали единую оценку нынешнему крайне неудовлетворительному состоянию российско-американских отношений, но и высказались за активизацию совместной работы для их восстановления и выведения в русло конструктивного взаимодействия по широчайшему перечню вопросов», – сообщила пресс-служба президента РФ.

Кроме того, отдельной темой разговора стало противодействие терроризму и экстремизму, в том числе, необходимость урегулирования ситуации в Сирии. Оба политика достигли соглашения о сохранении дальнейших контактов в телефонном режиме и договорились в будущем встретиться на официальном уровне.
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