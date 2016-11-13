Явка на президентських виборах в Молдові вже перевищила 48%

Наразі явка на президентських виборах у Молдові перевалила на 45 відсотків. Про це можна дізнатися з прямої трансляції даних по виборах, яку на своєму каналі в YouTube передає PublikaMD, інформує replyua.net.
Станом на 17:17 за Київським часом у Молдові на виборах проголосувало понад 1 тисяча 414 виборців. У процентному співвідношенні – це майже 48%. Також варто зауважити, що ці дані свідчать, що наразі явка дещо більша від явки, яка фіксувалася під час другого туру виборів президента. Як відомо, 13-го листопада 2016 року в Молдові проходять вибори президента країни. Головними кандидатами на посаду президента Молдови є представник Соціалістичної партії Додон Ігор (який має надзвичайно високий рівень симпатії до російського президента Путіна та його політики) та єдиний кандидат, який приймає участь у президентській гонці від правих сил, голова партії «Дія та солідарність» Санду Майя. Як відомо, під час першого туру виборів, який відбувся 30-го жовтня, перемогу здобув прихильник Російської Федерації (Ігор Додон). Тоді він отримав майже 48 відсотків голосів виборців. В першому турі Майя Санду набрала дещо менше 39-ти відсотків. Більш детальна інформація та зміни в реальному часі на відео під текстом.
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