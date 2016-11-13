Макфол: Трамп не признает Крым, но и не станет поддерживать Украину

Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в России, рассказал в интервью телеканалу «Дождь», чего нужно ждать всему миру от Дональда Трампа, информирует replyua.net.
По словам Макфола, которого считают приближенным лицом к Хиллари Клинтон, миллиардер не будет вести активную внешнюю политику, однако также он не захочет признавать Крым российским. Дипломат считает, что, если интересы Трампа и Путина полностью совпадут, эти люди могут подружиться. «Даже если Трамп хочет признать Крым российским, он никогда этого не сделает, поскольку такую идею не поддерживают лидеры большинства государств и представители Республиканской партии и Конгресса США. Однако Трамп не станет вести активную внешнюю политику, сосредоточившись на внутренних проблемах», уверен Макфол.
Также дипломат не исключает, что Трамп не захочет уделять много внимания украинскому вопросу, поскольку не считает его главным. «Если говорить об Украине в целом, мне кажется, что Дональд Трамп не поддержит идею финансовой или какой-либо другой помощи Украине», подчеркнул дипломат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость