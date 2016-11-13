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Портников: Путину кажется, что ему все дозволено

Портников: Путину кажется, что ему все дозволено
Российский президент, который якобы вмешался в президентские выборы в Соединенных Штатах, очень напоминает лилипута, разозлившего страну великанов. Как информирует replyua.net, об этом в колонке издания «7 Дней» пишет Виталий Портников.

По словам журналиста, Путин наивно полагает, что ему все дозволено в этом мире, и именно эта вера сделала президента России главным «участником» предвыборной кампании в США. «Даже если Путин действительно вмешался в ход предвыборной гонки в США, это еще не означает, что Россия теперь становится главной угрозой для Соединенных Штатов. США можно сравнить с великаном, перед которым лилипут бегает со своей шпагой», пишет журналист. По мнению Портникова, этот лилипут постоянно хочет задеть и уколоть шпагой, выставить великана в дурном свете, оскорбить его, но для великана лилипут всегда останется только лилипутом, хотя и будет очень сильно раздражать.

«Путин является тем самым лилипутом, который осмелился разозлить большую страну, где живут великаны», резюмировал Портников. Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы.
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