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Рабинович: а в любви к Путину никто и не замечен

Рабинович: а в любви к Путину никто и не замечен
В блоге на Обозревателе Слава Рабинович пишет о том, что «Путин снова всех переиграл», сообщает replyua.net. По словам финансиста, Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, сделал предупреждение России о том, что, если она попытается напасть на одно из государств альянса, будет иметь дело со всем НАТО, и это заявление было сделано на следующий день после выборов.

«Генпрокурором могут назначить республиканца Криса Кристи, который не был замечен в любви к Путину, а администрация Трампа может состоять из Ньюта Гингрича, Руди Джулиани, а также других людей, которые не заявляли о симпатии к Путину. Отсюда вопрос: а в Госдуре все в своем уме?», пишет эксперт. По словам Рабиновича, Майк Пенс, который будет вице-президентом, жестко прошелся по внешней политике Путина, а Джон Маккейн должен возглавить комитет Сената по обороне, и это будет последней каплей.

«Что мы имеем? Медведев против Пенса, Путин против Трампа, Чайка против Кристи, Матвиенко против Макконнелла, Лавров против Джулиани, а Озеров против Маккейна. Новая многоходовочка Путина», отмечает Рабинович.
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