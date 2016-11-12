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Юнкер боится разрыва отношений между ЕС и США

Юнкер боится разрыва отношений между ЕС и США
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, сделал несколько жестких заявлений в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, выступая в пятницу перед студентами, европеец подчеркнул, что «президентство этого человека ставит под угрозу будущие отношения США и Евросоюза». Юнкер подчеркнул, что избрание Дональда Трампа на самую высокую должность в Штатах является огромной угрозой для межконтинентальных отношений, включая их структуры и основы. По мнению председателя Еврокомиссии, Трамп представления не имеет о том, что такое Европа, и европейцам придется учить Трампа тому, как Европа работает.

Во время выступления Юнкер также не исключил, что высказывания американского миллиардера о политике в области безопасности (сокращение финансирования НАТО и т. д.) могут иметь разрушительные последствия для всего мира. Слова Юнкера еще раз подчеркнули ту обеспокоенность, которая наблюдается в Европе после оглашения результатов президентских выборов в США.
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