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Политик: Путину придется подыгрывать Трампу

Политик: Путину придется подыгрывать Трампу
Россия сможет избежать жестких столкновений с Соединенными Штатами только в том случае, если Путин будет подыгрывать Трампу. Как сообщает replyua.net, об этом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев написал в блоге на Обозревателе.

По его словам, Трамп все время повторяет, что должен поднять США с колен, а Путин занимается примерно тем же самым. «В головах этих двух людей похожие мысли, но они могут быть великими людьми лишь, когда вокруг все стоят на коленях. В данном случае российский президент может быть гибким и подыграть американцу, все время заявляя, что тот главный. Однако Путину придется очень сложно – ему потребуются кардинальные перемены в действиях и риторике», отмечает Пономарев.

По его мнению, если президенту РФ не удастся подыграть Трампу, они столкнутся, причем очень жестко. «Трамп будет беспощадным президентом, в отличии от Обамы, который считается дипломатом и очень мягким политиком. Я думаю, что Кремль не был готов к победе Трампа и подготавливался к президентству Клинтон», отметил политик.
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