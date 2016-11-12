Казарин: для Украины Трамп может стать идеальным президентом

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, очень похож на многих политических деятелей Украины, и из него мог бы получиться идеальный украинский президент.
Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Украинской правде пишет Павел Казарин. По словам журналиста, у украинских политиков и Трампа есть много общего, за исключением того, что республиканец предлагает снизить налоги, а украинские политики, напротив, не хотят этого делать. «Трамп придет к власти благодаря рядовым американцам, и амплуа этого человека не является неожиданностью для Украины – в нашей стране каждый следующий президент всегда был в оппозиции к предыдущему президенту», пишет Казарин. По его словам, Трамп рубит с плеча, как и многие в Украине – это касается строительства забора на границе с Мексикой, избавления от нелегалов в стране.
Эксцентричностью Трампа, считает журналист, могут возмущаться жители тех государств, в которых политики не ходят с вилами по парламенту, и для Украины Дональд Трамп – слишком заурядная личность. «Тень Трампа всегда маячит за спиной досрочных выборов в Украине», уверен Казарин.
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