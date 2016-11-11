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Маломуж объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Порошенко

Маломуж объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Порошенко
Из-за скандала с Полом Манафортом Дональд Трамп пошел на принцип и отказался проводить встречу с Петром Порошенко, когда тот был в Соединенных Штатах.

Как информирует replyua.net, об этом заявил Николай Маломуж в эфире Эспрессо. По словам бывшего главы Службы внешней разведки, Трамп отказался встречаться с Порошенко, поскольку в Украине начались действия против Манафорта, который был помощником Трампа, а также помощником Януковича. «Он был советником многих, но тогда говорили только о Януковиче. Тогда Манафорта даже назвали «врагом» и предложили направить его в НАБУ», отметил Маломуж. Он считает, что из-за этих событий команда Дональда Трампа отказала Петру Порошенко во встречи в Нью-Йорке.

От себя отметим, что на запрос Порошенко официального ответа от команды Трампа не было, и была только информация о том, что Трамп в дни визита в США украинского президента не находился в Нью-Йорке, поэтому не смог встретиться с украинским главой. Также Маломуж считает, что у Петра Порошенко нет шансов провести переговоры с Трампом в ближайшие месяцы.
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