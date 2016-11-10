Трюдо приглашает Трампа в Канаду

Будущий президент США Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо провели первый телефонный разговор, во время которого канадский политик поздравил республиканца с победой и пригласил его в Канаду, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ. Заявление о разговоре Трюдо и Трампа прозвучало от Кэмерона Ахмада, представителя канадского премьер-министра.
По его словам, Трюдо не только поздравил Трампа с победой на президентских выборах, но и обсудил с американцем некоторые вопросы. В частности, речь зашла о перспективах будущих отношений между Канадой и Соединенными Штатами. Ахмад подчеркнул, что во время переговоров Трюдо и Трамп подтвердили важность поддержания отношений двух стран на прежнем уровне. Также обсуждались многочисленные аспекты интересов двух государств.
Сначала Трюдо пригласил Трампа посетить Канаду при первой возможности, после чего Трамп также пригласил канадского премьера в США. Напомним, что Дональд Трамп победил на выборах в США, заручившись голосами выборщиков. Хиллари Клинтон потерпела сокрушительное поражение, и результаты выборов для миллионов людей стали шоком.
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