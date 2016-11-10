Советолог: Украина останется один на один с Россией

Сегодня мы увидели настоящие США – не те, которые нам так нравились, а расистские, ограниченные и невежественные, которые «против» просто по определению, и, судя по всему, в ближайшее время Украина останется один на один с Россией, поскольку Трамп собирается снова делать Америку великой.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет Роберт ван Ворен, известный голландский правозащитник и советолог. «Мнение американцев нужно уважать, и выборы прошли по демократическим принципам, но не надо забывать, что и Гитлер пришел к власти демократическими путями. Пока нельзя утверждать, что президентство Трампа может обернуться глобальной конфронтацией во всем мире, но те, кто выбирал Гитлера, тоже не знали, что уничтожают свою жизнь», отмечает ван Ворен. По его мнению, Трамп станет самой настоящей катастрофой для США, кроме того, над странами Европы нависнет большая угроза.
«Речь идет о государствах, расположенных по соседству с Россией. Путин теперь станет полноправным правителем Европы, и избрание Трампа несет в себе смертельную опасность для Украины. Она останется один на один в борьбе за выживание», уверен эксперт.
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