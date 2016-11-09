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Туреччина «втратила береги»: заарештовано суддю Міжнародного трибуналу ООН

Туреччина «втратила береги»: заарештовано суддю Міжнародного трибуналу ООН
Турецька влада через свою непередбачувану поведінку і нехтування міжнародними нормами продовжує нарощувати конфронтацію із західними державами, - про це replyua.net інформує, послуговуючись публікаціями видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, стало відомо про безпрецедентний крок турецької влади – на території цієї держави було заарештовано Айдина Сефа Акая. Останній є турецьким громадянином, проте користується дипломатичним імунітетом з огляду на те, що є також членом Міжнародного трибуналу Організації об’єднаних націй. Ця подія вже отримала відповідну міжнародну реакцію – так, очільник Трибуналу Теодор Мерон поставив вимогу звільнити Акая з-під варти і припинити кримінальне провадження щодо нього. За словами Мерона, це перший відомий новітній історії випадок арешту члена міжнародного суду.

Акаю інкримінують участь у підготовці і здійсненні спроби державного перевороту, яка відбулась п’ятнадцятого липня поточного року. Відтак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав «кадрові чистки» серед цивільних та мілітаризованих службовців. В їх результаті було звільнено десятки тисяч осіб, щодо кількох сотень осіб порушено кримінальні провадження.
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