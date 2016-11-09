Из-за победы Трампа МИД Германии инициировал чрезвычайную встречу

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с предложением провести чрезвычайное заседание с участием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Как сообщает replyua.net, причиной такого решения стали итоги выборов президента США.
Также сегодня от Штайнмайера прозвучало заявление, что в связи с победой Трампа стоит ожидать определенных изменений во внешней политики в отношении Европы.
«Трамп достаточно критически высказывался не только по отношению к Европе, но и непосредственно в адрес Германии. По моему мнению, нам необходимо осознать, что во внешней политике по отношению к нам будет намного меньше предсказуемости», - отметил глава немецкой дипломатии в Берлине.
«Результаты выборов отличаются от тех, которые хотели бы видеть большинство немцев, однако, безусловно, нам нужно с уважением отнестись к этим результатам», – добавил министр.
Новость об избрании республиканца Трампа на должность главы Белого дома вызвало неоднозначную реакцию не только в Германии. Французский лидер Франсуа Олланд, поздравив Трампа с победой на выборах, отметив, что его избрание станет началом нового периода неопределенности.
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