Штайнмайер: теперь нужно ждать массу неожиданностей

Немецкое издание сообщило о том, что в Министерстве иностранных дел Германии уже прокомментировали победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, информирует replyua.net.
Франк-Вальтер Штайнмайер, глава внешнеполитического ведомства, заявил о том, что теперь в Германии никто не сможет спрогнозировать дальнейший внешнеполитический курс Соединенных Штатов. По словам Штайнмайера, после победы Трампа становятся невозможными какие-либо прогнозы относительно внешней политики Штатов. «Нужно задуматься о реальности и настроиться на то, что для нас политика США теперь будет весьма непредсказуемой. Внешнюю политику этого государства теперь спрогнозировать нельзя», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Напомним, что несколько минут назад были получены новые данные о результатах выборов.
За Трампа проголосовало абсолютное большинство выборщиков, однако голоса американских избирателей распределились между кандидатами поровну. Пока подсчитаны не все бюллетени, однако за Клинтон проголосовали 58 миллионов 879 тысяч избирателей, а за Трампа – 58 миллионов 844 тысячи, и это значит, что большинство американцев поддержали демократку, а не республиканца.
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