Лавров заявил о большой «заинтересованности» РФ в решении конфликта на Донбассе

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва больше всех стремится к тому, чтобы конфликт на Донбассе. Как передает replyua.net, такое мнение высокопоставленный чиновник озвучил в рамках международного семинара «Потсдамские встречи» в Москве.
Лавров подчеркнул, что Российской Федерации невыгодно существование «замороженного конфликта» рядом с ее границей.
«Россия выражает заинтересованность в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, даже с учетом того, что время от времени вам приходится слышать заявления о том, что мы якобы стремимся искусственно продолжать этот конфликт, превратив его навсегда в замороженный», - сказал главный дипломат России, назвав обвинения в адрес Кремля «попытками» перенести проблему с больной головы на здоровую.
В то же время, Лавров заявил о необходимости восстановления взаимного доверия на европейском континенте, которое оказалось в значительной мере подорванным «внутриукраинским кризисом». С учетом этого он призвал как можно быстрее полностью выполнить подписанные в Минске договоренности. Руководитель российского МИДа еще раз напомнил, какие условия должен выполнить Киев для решения конфликта. Кремль, как известно, добивается предоставления Донбассу особого статуса, принятия закона об амнистии и проведения выборов на местах.
Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter