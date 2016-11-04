Канада запровадила в себе нове свято - «Український день»

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Дипломатичний представник України в Канаді Андрій Шевченко поділився в своєму Фейсбук приємними для українців новинами, - про це повідомляє видання replyua.net.Так, за словами посла, парламент однієї із провінцій Канади – Альберти – проголосував за нормативний акт під назвою Ukrainian Canadian Heritage Day Act. У ньому, зокрема, наголошується на тому грандіозному впливі, який справили українці на генезу цього регіону, наприклад – плекаючи пшеницю і розвиваючи сільське господарство, насаджуючи ліси, будуючи залізницю, зводячи нові оселі, добуваючи корисні копалини в шахтах, а відтак – стаючи членами уряду, активними громадськими діячами, роблячи колосальний внесок в місцеві економіку і культуру.Для того, аби відзначити активну роль українців у розбудові канадської державності, а також для того, щоб приділити увагу стодвадцятип’ятирічному ювілею появи у цій країні української діаспори, парламент Альберти урочисто оголосив 2016 рік – роком України. Крім того, щороку сьомого вересня у цій провінції буде відзначатись офіційне свято – День українців Альберти. Нагадаємо, до цього український рік оголосили дві інші канадські провінції - Саскачеван і Манітоба.