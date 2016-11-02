Писатель: Путина ждут серьезные неприятности, если он сорвет выборы в США

Вашингтон очень жестко отреагирует в случае, если у него появятся доказательства того, что Россия попыталась сорвать выборы в Соединенных Штатах. Как передает replyua.net cо ссылкой на «Открытую Россию», такое мнение прозвучало от Майка Лофгрена, известного американского писателя и бывшего сотрудника Конгресса США.
По его словам, на такие действия России США не могут не ответить. «Главная проблема заключается в том, что Путин решил осуществлять свои пропагандистские операции на территории Соединенных Штатов аккурат во время предвыборной кампании, и именно в этой кампании один из самых ярких кандидатов постоянно нахваливает российского президента. Выборы пройдут, а неприятный осадок все равно останется. Вероятно, президент РФ до конца так и не понял, до какого уровня им были подняты ставки в этой Холодной войне», отмечает Лофгрен.
По его мнению, Путин занял позицию одной из сторон на президентских выборах, которые раскололи Америку впервые так сильно со времен Гражданской войны позапрошлого века.
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