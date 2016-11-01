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Китай раскритиковал планы Дональда Трампа

Китай раскритиковал планы Дональда Трампа
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, президентские выборы в США еще не состоялись, а заявления претендентов уже вызвали реакцию других стран – Китай сегодня раскритиковал планы республиканца Дональда Трампа отказаться от участия США в соглашении об изменении климата.

Китайский дипломатических представитель Се Чжэньхуа заявил, что «мудрый политический лидер в такой стране, как США, должен вести политику в соответствии с мировыми тенденциями». Стоит учесть, что подобные заявления Китай делает очень редко – стана не часто комментирует избирательные процессы за рубежом. Отвечая на вопрос журналистов о том, как Китай будет вести себя в случае избрания президентом США Трампа, китайский политик заявил, что «современный мир движется в направлении сбалансированного использования ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечивающих экономический рост, и мудрый политик будет это учитывать». Он добавил: «Сопротивляясь этой тенденции, Трамп может потерять поддержку своих избирателей, а также поставить под угрозу экономический и социальный прогресс своей страны».

Как известно, в своей речи, повествующей о том, что он сделает за первые 100 дней пребывания при власти в случае избрания президентом США, Трамп назвал, в том числе, отказ от участия в ратифицированном Конгрессом Парижском соглашении об изменении климата, подписанным почти 200 странами.

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