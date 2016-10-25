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Эксперт: уверенность в продлении санкций почти стопроцентная

Эксперт: уверенность в продлении санкций почти стопроцентная
Лидеры стран Евросоюза пока не получили никаких позитивных предпосылок для того, чтобы изменить санкционную политику в отношении России, поэтому с вероятностью 99 процентов в декабре этого года антироссийские санкции будут продлены еще на шесть месяцев.

Как передает replyua.net, об этом заявил Сергей Солодкий в комментарии Обозревателю. По словам заместителя директора Института мировой политики, почти со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что отношение ЕС к России не изменилось, и сейчас сложно представить, что хотя бы одно государство выступило бы против продления санкций.

«Лидеру страны, выступающей против продления санкций, будет практически невозможно объяснить главам остальных государств, почему действие санкций должно быть приостановлено. Слишком много событий, которые мешают это сделать. Речь идет о причастности РФ к авиакатастрофе на Донбассе, о последних действиях России в Сирии, а также о блокировании Россией дипломатических усилий со стороны Франции», отметил эксперт. Он подчеркнул, что эти действия будут иметь самые негативные последствия.

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